Bien vieillir à domicile Luynes Luynes Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Luynes

Bien vieillir à domicile Luynes, 4 mai 2022, Luynes. Bien vieillir à domicile Luynes

2022-05-04 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-04

Luynes Indre-et-Loire Luynes Inscrivez-vous aux 3 ateliers “Bien vieillir à domicile” animés par une ergothérapeute et réservés aux plus de 60 ans Inscrivez-vous aux 3 ateliers “Bien vieillir à domicile” animés par une ergothérapeute et réservés aux plus de 60 ans +33 2 47 55 35 55 Inscrivez-vous aux 3 ateliers “Bien vieillir à domicile” animés par une ergothérapeute et réservés aux plus de 60 ans © pch.vector – www.freepik.com

Luynes

dernière mise à jour : 2022-03-23 par ADT 37

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Luynes Autres Lieu Luynes Adresse Ville Luynes lieuville Luynes Departement Indre-et-Loire

Luynes Luynes Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luynes/

Bien vieillir à domicile Luynes 2022-05-04 was last modified: by Bien vieillir à domicile Luynes Luynes 4 mai 2022 Indre-et-Loire Luynes

Luynes Indre-et-Loire