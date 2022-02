« Bien sûr oui ok » de Claude Vanessa Théâtre 13 – Glacière, 4 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mercredi 04 mai 2022 au dimanche 08 mai 2022 :

dimanche

de 16h00 à 17h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h00

payant

Un type se lance dans une recette de gâteau. Cuisson : 8 minutes. Tout en fouettant les œufs et en blanchissant le sucre, il s’embourbe dans des considérations digressives et tâche du mieux qu’il peut de divertir les petits-n-enfants qui sont venus-n-au petit théâtre.

Entre mauvais goût et poésie, un type plonge tête baissée dans des questionnements aussi simples qu’essentiels.

Bien sûr oui ok, c’est d’abord l’histoire d’un type qui se débrouille pas très bien dans la vie, puis pas très bien dans son spectacle ; ensuite, ce spectacle un modeste réquisitoire contre l’efficacité, la performance et l’admirable. C’est une porte ouverte sur un autre soi : le petit, le raté, l’erreur, le laid… toutes ces parties méprisées par notre culture rationaliste plutôt agie par l’immédiateté, le résultat, et qui se rassure par la classification de genres. Outre ses velléités comiques et exutoires, il faut garder à l’esprit qu’à l’origine Bien sûr oui ok est une initiation au théâtre contemporain pour les plus jeunes, et que sous couvert de ridicule, de carton-pâte et de bides, la pièce est irriguée par une promotion habile de l’entretien de la pensée critique. Il sera question de cuisine et d’un bon outil pour nous aider à traverser le monde dans lequel nous vivons : le charme fou de Flavien Bellec.

Distribution

Mise en scène Claude Vanessa

Avec Flavien Bellec

Théâtre 13 – Glacière 103A boulevard Auguste Blanqui Paris 75013

https://www.theatre13.com/saison/spectacle/bien-sur-oui-ok

Enfants;Théâtre

Date complète :

