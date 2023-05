Bien sur internet : formation numérique à destination des seniors Bibliothèque Oscar Wilde Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Avec le soutien du PRIF, de ses financeurs et partenaires, l’Association Delta 7 présente son atelier « Bien Sur Internet », accessible sans participation financière de votre part, à destination de toute personne retraitée de plus de 55 ans désirant découvrir ou gagner en confiance dans son usage de la tablette numérique. Les séances auront lieu à la bibliothèque Oscar Wilde. L’atelier comprend 10 séances réparties sur 5 semaines à raison de deux séances de 2h30 par semaine. Nous mettons à disposition des participants une tablette numérique, pendant toute la durée de la formation (moyennant un chèque de caution de 467 euros non encaissé). En effet, l’utilisation quotidienne du matériel ainsi que la réalisation des exercices à domicile sont les clés d’une autonomie numérique. Pour les participants qui possèdent déjà une tablette personnelle ou un ordinateur, des temps dédiés au transfert de connaissances sont prévus pendant la formation. Programme des séances : – Séance 1 : Découverte de l’outil numérique – Séance 2 : Découverte des utilisations de base d’une tablette – Séance 3 : Découverte de l’appareil photo – Séance 4 : Réglages/Paramètres d’une tablette – Séance 5 : Utilisation d’Internet et sécurité – Séance 6 : Découverte et Usage du mail – Séance 7 : Gestion des applications et des stores – Séance 8 : Démarches en ligne – Séance 9 : Temps personnalisé – Séance 10 : Temps personnalisé Une conférence débat pluridisciplinaire d’1h30 est proposée avant l’atelier. Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe 75020 Paris Contact : https://www.delta7.org/fr bibliotheque.oscar-wilde@paris.fr

