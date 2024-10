Bien, reprenons Cabrerets Lot

Cabrerets

Cabrerets

Bien, reprenons Cabrerets, vendredi 4 avril 2025.

Bien, reprenons

Salle des fêtes de Cabrerets Cabrerets Lot

Divagation biographique pour un musicien né en 1987, deux clarinettes, un ensemble de voix off et un homard bleu d’Atlantique.

Quel programme intriguant ! Bien, reprenons est un solo autobiographique de Roman Gigoi-Gary. Entre théâtre, musique en direct et création radiophonique, le musicien déroule le fil de sa vie d’humain et d’artiste, de l’enfance à l’âge adulte. Il est ainsi question entre autres des longues heures passées derrière son pupitre au Conservatoire, des repas de Noël en famille, de flûte à bec, de sa conseillère Pôle Emploi ou encore d’une possible réincarnation en homard !

Et si la fiction s’invite parfois dans le réel, c’est pour mieux révéler les dimensions poétique, humoristique et absurde de ces petits riens de la vie.

“Une épopée théâtrale pleine de poésie, rythmée comme une partition musicale, un parcours de vie drôle et touchant, un roadtrip musical pour un homme en quête de lui-même. Intime et universel” Stéphane Bou (L’été de Vaour)

Jeu, écriture, composition Roman Gigoi-Gary

Sonorisation Arnaud Clément

Regards extérieurs et accompagnement artistique

Raphaëlle Bouvier, Maxime Potard, Marc Prépus, Léonardo Montecchia.

Regards complices Roland Gigoi, Michèle Gary

Création Lumière Marco Simon

Régie Lumière Édith Richard

Coproductions / Accueils en résidence

Les Elvis Platinés Festival Transes Cévenoles (30), Le Citron Jaune Centre national des arts de la rue et de l’espace public (13), Théâtre Joliette scène conventionnée (13), Le Rudeboy Crew Festi’val d’Olt (48), Animakt (91), La Grange Bouillon Cube (34), Festival Marelle S’emballe (41), La Gare aux Artistes (31), Plateau Création Label Rue / Eurék’Art (30), Karwan RIR (13) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-04-04 20:30:00

fin : 2025-04-04

Salle des fêtes de Cabrerets

Cabrerets 46330 Lot Occitanie

L’événement Bien, reprenons Cabrerets a été mis à jour le 2024-10-07 par OT Cahors Vallée du Lot

vendredi 4 avril 2025 Bien, reprenons Cabrerets Bien, reprenons Salle des fêtes de Cabrerets Cabrerets Lot 2025-04-04 à 20:30:00 .Divagation biographique pour un musicien né en 1987, deux clarinettes, un ensemble de voix off et un homard bleu d’Atlantique. Quel programme intriguant ! Bien, reprenons est un solo autobiographique de Roman Gigoi-Gary. Entre théâtre, musique en direct et création radiophonique, le musicien déroule le fil de sa vie d’humain et d’artiste, de l’enfance à l’âge adulte. Il est ainsi question entre autres des longues heures passées derrière son pupitre au Conservatoire, des repas de Noël en famille, de flûte à bec, de sa conseillère Pôle Emploi ou encore d’une possible réincarnation en homard ! Et si la fiction s’invite parfois dans le réel, c’est pour mieux révéler les dimensions poétique, humoristique et absurde de ces petits riens de la vie. "Une épopée théâtrale pleine de poésie, rythmée comme une partition musicale, un parcours de vie drôle et touchant, un roadtrip musical pour un homme en quête de lui-même. Intime et universel" Stéphane Bou (L'été de Vaour)