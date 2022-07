Bien, reprenons, 16 décembre 2022, .

2022-12-16 – 2022-12-17

6 13 Détachement International du Muerto Coco Jeu, écriture, composition Roman Gigoi-Gary



Deux clarinettes, un ensemble de voix off et un homard bleu : Bien, reprenons se situe quelque part entre théâtre, musique live et création radiophonique.



Un musicien reprend à la première mesure ; il rejoue la partition de sa vie, l’histoire de sa quête pour se construire musicalement, trouver sa place, identifier ses limites et apprivoiser ses doutes. Une suite autobiographique comme une fiction où le réel se révèle poétique, humoristique, absurde, sensible. Pédagogie poussiéreuse de conservatoire, repas de famille, flûte à bec, conseillers pôle-emploi… jusqu’à l’improbable réincarnation en fameux homard bleu d’Atlantique !



En partenariat avec le festival Tous en sons !

