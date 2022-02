Bien manger pour bien vieillir : de la texture aux apports socio-affectifs de l’alimentation PNRB – Campus de Beaulieu,Université de Rennes 1, 29 avril 2022, Rennes.

Bien manger pour bien vieillir : de la texture aux apports socio-affectifs de l’alimentation

PNRB – Campus de Beaulieu, Université de Rennes 1, le vendredi 29 avril à 10:30

### **Vendredi 29 avril 2022 – PNRB Beaulieu** **Bien manger pour bien vieillir : de la texture aux apports socio-affectifs de l’alimentation** ———————————————————————————————— **29e Atelier de l’innovation, autour des travaux de la Chaire « Aliments et Bien manger » – Fondation Rennes 1** La question de l’alimentation des personnes âgées et de son rôle dans le maintien à domicile constitue un enjeu de société. En prenant appui sur le projet « Texturo », croisant compétences en nutrition-santé, en physique-chimie et apports des sciences humaines et sociales, Pierre Weill et Ronan Thibault vous proposent d’échanger sur la question de l’alimentation des seniors. Intervenants : Arnaud Saint Jalmes, Enseignant-chercheur Institut de Physique de Rennes (Université de Rennes 1, CNRS) Ronan Thibault, Professeur et responsable de l’Unité de nutrition du CHU de Rennes, chercheur au sein de l’Institut Nutrition-Métabolisme-Cancer NuMeCan (Université de Rennes 1, INRAE, INSERM) et Kevin Charras, Docteur en psychologie environnementale et directeur du Living Lab Vieillissement et vulnérabilité du CHU de Rennes Réservé aux professionnels Sur inscription : [[https://fondation.univ-rennes1.fr/cycle-d-ateliers-de-linnovation-272829-chaire-aliments-et-bien-manger](https://fondation.univ-rennes1.fr/cycle-d-ateliers-de-linnovation-272829-chaire-aliments-et-bien-manger)](https://fondation.univ-rennes1.fr/cycle-d-ateliers-de-linnovation-272829-chaire-aliments-et-bien-manger)

PNRB – Campus de Beaulieu,Université de Rennes 1 Avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine



2022-04-29T10:30:00 2022-04-29T12:00:00