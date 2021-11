Armentières Médiathèque l'Albatros Armentières, Nord Bien grandir tout un programme ! Médiathèque l’Albatros Armentières Catégories d’évènement: Armentières

* BIEN GRANDIR, TOUT UN PROGRAMME * De conférences en rendez-vous ludiques, la Médiathèque L’Albatros Armentières a pensé à tous les parents tracassés par l’éducation de leur(s) enfant(s). Rendez-vous du 16 au 28 novembre pour l’événement pluridisciplinaire « Bien grandir, tout un programme ! » C’est ouvert à tous et gratuit sur réservation : 03 61 76 04 63 Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans Porgramme complet en cliquant [ici](https://www.facebook.com/armentieresofficiel/photos/a.179739585383693/4967425806615023/)

La Médiathèque l’Albatros d’Armentières vous propose des rencontres, débats, animations pour toute la famille Médiathèque l’Albatros rue Paul Pouchain 59280 armentières Armentières Nord

2021-11-16T09:00:00 2021-11-16T19:00:00;2021-11-17T09:00:00 2021-11-17T19:00:00;2021-11-18T09:00:00 2021-11-18T19:00:00;2021-11-19T09:00:00 2021-11-19T19:00:00;2021-11-20T09:00:00 2021-11-20T19:00:00;2021-11-21T09:00:00 2021-11-21T13:00:00;2021-11-23T09:00:00 2021-11-23T18:00:00;2021-11-24T09:00:00 2021-11-24T18:00:00;2021-11-25T09:00:00 2021-11-25T18:00:00;2021-11-26T09:00:00 2021-11-26T18:00:00;2021-11-27T09:00:00 2021-11-27T18:00:00;2021-11-28T09:00:00 2021-11-28T13:00:00

