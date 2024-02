Bien-être Stage de Printemps Pierrefonds, samedi 23 mars 2024.

Un week-end pour vous ressourcer, ça vous tente ?

Pour cela, nous vous invitons à participer à ce stage vous permettant de vous reconnecter avec vous-même mais aussi avec la nature !

Au programme :

– Réveiller, fluidifier et stimuler son énergie

– Auto-massage et Qi Gong

– Chant Harmonique et Bols tibétains

– Immersion et vibrations en forêt

– Se relier et s’équilibrer en duo

Possibilité de faire un jour, ou le week-end complet.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23 17:30:00

Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France

L’événement Bien-être Stage de Printemps Pierrefonds a été mis à jour le 2024-02-26 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme