Bien-être Senior Maison de quartier Clagny-Glatigny Versailles, jeudi 14 mars 2024.

Bien-être Senior Découverte du Yin Yoga | Yoga détente 14 mars – 20 juin, les jeudis Maison de quartier Clagny-Glatigny Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T10:30:00+01:00 – 2024-03-14T11:30:00+01:00

Fin : 2024-06-20T11:00:00+02:00 – 2024-06-20T12:00:00+02:00

Pratique d’initiation gratuite au Yin Yoga avec des postures physiques simples et adaptées aux problèmatiques de santé qui permettent d’améliorer votre gestuelle quotidienne, de retrouver de la mobilité et le chemin de la détente physique et mentale. L’utilisation des supports favorise le soutien musculaire (tapis, coussins et briques mis à disposition).

Maison de quartier Clagny-Glatigny 10 bis, rue Pierre Lescot – 78000 Versailles Versailles 78000 Clagny Glatigny Yvelines Île-de-France 01 30 97 87 05 https://www.versailles.fr/maisonsdequartier/clagny-glatigny/