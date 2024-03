BIEN-ETRE : Séance de méditation Palais des Beaux-Arts Lille, jeudi 25 avril 2024.

BIEN-ETRE : Séance de méditation Avec Marjan Abadie, psychothérapeute et superviseur en Thérapie cognitive basée sur la pleine conscience. Jeudi 25 avril, 18h30 Palais des Beaux-Arts Tarif unique : 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-25T18:30:00+02:00 – 2024-04-25T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-25T18:30:00+02:00 – 2024-04-25T19:00:00+02:00

Marjan Abadie, directrice de l’Institut Mindfulness, enseigne le bien-être à travers la pleine conscience de soi, de ses émotions et de ses pensées. Lors de cette soirée, elle vous proposera une méditation guidée en lien étroit avec l’un de nos chefs-d’œuvre : un moment calme loin de l’agitation du quotidien, au cœur de l’espace Respirer, Contempler, Méditer

Palais des Beaux-Arts Place de la République 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 06 78 00 http://www.pba.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/seance-de-meditation-2 »}] Métro : ligne 1 station République Beaux-Arts

Bus : Bus lignes 12 et 18, Citadine de Lille, Liane 1 et 90

VLille : Station 6, République Beaux-Arts ou station 8, Place Richebé

JMD