Bien être en famille : mois des familles landaises Larrivière-Saint-Savin, 27 novembre 2021, Larrivière-Saint-Savin.

Bien être en famille : mois des familles landaises Larrivière-Saint-Savin

2021-11-27 14:00:00 – 2021-11-27 18:00:00

Larrivière-Saint-Savin Landes Larrivière-Saint-Savin

Dans le cadre de la manifestation départementale le « MOIS DES FAMILLES LANDAISES », la Communauté de Communes du Pays Grenadois convie petits et grands à assister à des ateliers en famille, à se divertir et à trouver des informations sur les métiers liés au bien-être.

Vous pourrez ainsi vous essayer, entre autre chose, à la SOPHROLOGIE, au YOGA, à la RÉFLEXOLOGIE ou encore à la MUSICOTHÉAPIE mais également obtenir de précieux conseils permettant une meilleure GESTION DU STRESS, DES CONFLITS ET DU SOMMEIL.

Une YOURTE DES SENS sera également installée pour que les touts-petits puissent venir mettre en éveil leurs 5 sens !

Manifestation gratuite proposée par les services enfance-jeunesse de la Communauté de Communes du Pays Grenadois

Larrivière-Saint-Savin

