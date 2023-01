Bien être du corps et de l’esprit Valence-en-Poitou Valence-en-Poitou Catégories d’Évènement: Valence-en-Poitou

Bien être du corps et de l'esprit
5 plca de la Marne – Couhé
L'Ouvre-Boîtes
Valence-en-Poitou
Vienne

2023-02-17 18:30:00 – 2023-02-17 21:30:00

un moment pour entretenir votre corps et apaiser votre esprit autour de la méditation, de la méthode Pilates et De Gasquet, des étirements, de la relaxation, cohérence cardiaque… Atelier ouvert à tous, à partir de 16 ans… Prévoir : serviette, bouteille d'eau, vêtements confortables, chaussettes et plaid Sur inscription auprès de Marie : 06.32.67.99.10
Mail : marie.bajoux@gmail.com (places limitées à 10 personnes maximum)

