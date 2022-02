Bien-être, bonheur et handicap, une semaine qui fait du bien ! Maison de quartier Notre-Dame Versailles Catégories d’évènement: Versailles

du lundi 25 avril au vendredi 29 avril à Maison de quartier Notre-Dame

Dans le cadre de la semaine autour du bien-être, bonheur et handicap, nous vous proposons de participer aux différents ateliers gratuits ouverts à tout public : yoga, sophrologie, sieste musicale, séance contes, jeux sur les formes de handicap… Que du bonheur vous attend au cours de cette semaine !

Entrée libre, sur inscription

Détente, relaxation, sieste musicale, jeux autour du handicap : venez profiter gratuitement des ateliers bien-être tout en sensibilisant au handicap. Maison de quartier Notre-Dame 7, rue Sainte Sophie, versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T10:00:00 2022-04-25T12:00:00;2022-04-26T10:00:00 2022-04-26T12:00:00;2022-04-27T10:00:00 2022-04-27T12:00:00;2022-04-28T10:00:00 2022-04-28T12:00:00;2022-04-29T10:00:00 2022-04-29T12:00:00

