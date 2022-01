Bien être avec Christine Ploton Médiathèque Anna Marly Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-de-la-Ruelle

Bien être avec Christine Ploton Médiathèque Anna Marly, 15 mai 2022, Saint-Jean-de-la-Ruelle. Bien être avec Christine Ploton

Médiathèque Anna Marly, le dimanche 15 mai à 15:00

Laissez-vous porter par la musique et par ma voix : je vous guiderai vers une relaxation profonde, corporelle et mentale » Apportez votre tapis, possibilité de rester en position assise. A partir de 10 ans.

Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T15:00:00 2022-05-15T16:00:00

