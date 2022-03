Bien-être au musée / Conférence-perfomance : La méthode C.O.A Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Bien-être au musée / Conférence-perfomance : La méthode C.O.A Musée d’arts de Nantes, 24 mars 2022, Nantes. 2022-03-24

Horaire : 19:15 20:15

Gratuit : non Événement accessible sur présentation d’un billet d’entrée au musée le dimanche (8€ / 4€ / gratuit) et gratuit le jeudi. Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne. Conception, interprétation : Marion UguenAide à la dramaturgie : Anna SchmutzProduction : Les Dupont/d “À l’origine de La Méthode C.O.A., il y a une nécessité intime, sociale, politique : REBONDIR !Chorégraphe, danseuse, performeuse et autrice, je cherche ma réponse auprès de spécialistes du rebond : les amphibiens. En m’inspirant de mes recherches, j’élabore une méthode de développement très personnelle visant à révéler la grenouille intérieure de l’individu. La Méthode C.O.A. se présente donc comme un enseignement articulé autour d’un verbe aussi poétique que politique, dans lequel le corps et la voix sont radicalement engagés afin de se prêter à toutes les explorations amphibiennes. Il s’agit de passer de l’inertie au mouvement, du mutisme à la prise de parole, trouver l’énergie du rebond de la grenouille quelles que soient les circonstances, même les plus accablantes : Amphibiens, nous pouvons respirer la tête sous l’eau, l’eau-pression.” Marion Uguen Musée d’arts de Nantes adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

