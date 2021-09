Nyons Nyons Drôme, Nyons Bien-être au jardin Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Bien-être au jardin Nyons, 8 octobre 2021, Nyons. Bien-être au jardin 2021-10-08 15:00:00 15:00:00 – 2021-10-08 17:30:00 17:30:00 Jardins partagés de la Pousterle 24, Rue Pierre Toesca

Nyons Drôme Dans le cadre de la Semaine Bleue 2021.

Atelier organisé par la Maison des Possibles, le collectif des jardins partagés et la LPO : comment préparer son jardin pour l’hiver (préparation du sol, fabrication de nichoirs à oiseaux …) ? lamaisondespossibles26@gmail.com +33 4 75 26 47 31 dernière mise à jour : 2021-09-20 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Nyons Autres Lieu Nyons Adresse Jardins partagés de la Pousterle 24, Rue Pierre Toesca Ville Nyons lieuville 44.36251#5.14169