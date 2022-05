Bien-être au jardin Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Venez profiter d'un après-midi pour prendre soin de vous !Massage, hypnose, sophrologie… L'association La Bulle du Bien-être s'installe au jardin, venez profiter des ateliers à prix libre. Inscription sur place.Ateliers cyanotypes (tirage de photo sur papier) avec des éléments naturels du jardin. Sans réservation.2 séances de yoga avec Valérie Deschamps. 14h – adultes | 12€ 16h30 – parents-enfants | 20€. Sur inscription au 06 28 32 21 27. Pensez à arriver 15mn avant le début de la séance. Durée : 1h

L’association La Bulle du Bien-être s’installe au jardin,… reservation@cpievdo.fr +33 7 83 10 01 29 https://www.cpievdo.fr/ Venez profiter d’un après-midi pour prendre soin de vous !Massage, hypnose, sophrologie… L’association La Bulle du Bien-être s’installe au jardin, venez profiter des ateliers à prix libre. Inscription sur place.Ateliers cyanotypes (tirage de photo sur papier) avec des éléments naturels du jardin. Sans réservation.2 séances de yoga avec Valérie Deschamps. 14h – adultes | 12€ 16h30 – parents-enfants | 20€. Sur inscription au 06 28 32 21 27. Pensez à arriver 15mn avant le début de la séance. Durée : 1h

