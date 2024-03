Bien-être au féminin Maison de quartier Clagny-Glatigny Versailles, jeudi 28 mars 2024.

Bien-être au féminin Explorer de nouvelles pistes sur le chemin de la maternité 28 mars – 4 juillet, les jeudis Maison de quartier Clagny-Glatigny Sur inscription.

Début : 2024-03-28T12:30:00+01:00 – 2024-03-28T13:30:00+01:00

Fin : 2024-07-04T12:30:00+02:00 – 2024-07-04T13:30:00+02:00

Atelier de présentation du Yin Yoga et de la Réflexologie , deux techniques douces adaptées aux problèmatiques de fertilité (endométriose, ovaires polykystiques…) et contribuant au mieux-être mental, physique et musculaire. En petit groupe.

Maison de quartier Clagny-Glatigny 10 bis, rue Pierre Lescot – 78000 Versailles Versailles 78000 Clagny Glatigny Yvelines Île-de-France 01 30 97 87 05 https://www.versailles.fr/maisonsdequartier/clagny-glatigny/