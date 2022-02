Bien-être animal : paroles d’éleveurs Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Paris Expo Porte de Versailles, le jeudi 3 mars à 11:30

Les éleveurs du réseau des GDS ont souhaité marquer leur implication en matière de bien-être animal et échanger sur ce sujet qui est au cœur de leur métier depuis toujours. Prendre soin de son troupeau concourt au bien-être des animaux mais aussi à celui de l’éleveur. Rejoignez-nous ce jeudi 3 mars, pour paroles d’éleveurs !

participation libre

Un moment d'échange avec les acteurs du monde de l'élevage autour du bien-être animal. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris

2022-03-03T11:30:00 2022-03-03T12:15:00

