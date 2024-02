Bien-être animal et élevage : quelles améliorations ? Académie du Climat Paris, jeudi 8 février 2024.

Le jeudi 08 février 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Venez entendre des spécialistes du bien-être animal et de l’élevage et leur poser vos questions !

Comment améliorer le sort des animaux d’élevage ? Quelles sont les avancées obtenues ces dernières années et les progrès qu’il reste à accomplir ? Faut-il diminuer ou arrêter sa consommation de viande, changer le système agricole ?

Malgré les alertes des associations, trop d’animaux encore vivent dans des cages et des bâtiments fermés et subissent des conditions de transport et d’abattage éprouvantes…

Alors que la colère des agriculteurs monte face à des revenus précaires et des contraintes qu’ils vivent mal, alors que de nombreux consommateurs ont du mal à boucler leurs fins de mois, quelles sont les solutions pour mieux traiter ces animaux qui nous accompagnent depuis le néolithique ?

Nous en parlerons avec

Manuel Mersch, président de l’OABA (Oeuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoir)

Bruno Faucheron, éleveur bovin et référent bien-être animal auprès des Chambres d’agriculture France

Vipulan Puvaneswaran, co-auteur d’Autonomies animales – Ouvrir des fronts de lutte inter-espèces (éd. Michel Lafon)

Agathe Gignoux, responsable des affaires publiques et juridiques pour le CIWF (Compassion In World Farming) sous réserves

Une table-ronde animée par Audrey Maleval, titulaire du Diplôme Universitaire Ethique condition animale et devoirs des humains (ESAV-Université de Haute Alsace) et Carine Mayo, journaliste.

Les Journalistes-écrivains pour la nature et l’écologie (JNE) rassemblent 190 journalistes, écrivains, photographes, chroniqueurs radio, réalisateurs. Retrouvez-les chaque mois lors des Jeudis de l’écologie et sur leur site internet.

Si vous ne pouvez venir, le débat est retransmis en direct en visio-conférence, et il sera disponible par la suite sur le YouTube des JNE (rubrique En direct)

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

Contact : https://www.academieduclimat.paris/evenements/bien-etre-animal-et-elevage-quelles-ameliorations/

