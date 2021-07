Entrains-sur-Nohain Entrains-sur-Nohain Entrains-sur-Nohain, Nièvre Bien-être à Entrains Entrains-sur-Nohain Entrains-sur-Nohain Catégories d’évènement: Entrains-sur-Nohain

Nièvre

Bien-être à Entrains Entrains-sur-Nohain, 28 juillet 2021, Entrains-sur-Nohain. Bien-être à Entrains 2021-07-28 – 2021-07-28

Entrains-sur-Nohain Nièvre Entrains-sur-Nohain Nièvre Vous trouverez votre bonheur parmi les nombreux ateliers proposé par l’association “Bien-être à Entrains” – Mercredi 28 : Atelier “nos anges gardiens” à 10h ou 14h30 – 20€ donner votre date de naissance à l’inscription – Samedi 31 : conférence Vampire énergétiques à 14h30 – 10€ bien.etre.entrains@gmail.com +33 3 86 28 17 69 Vous trouverez votre bonheur parmi les nombreux ateliers proposé par l’association “Bien-être à Entrains” – Mercredi 28 : Atelier “nos anges gardiens” à 10h ou 14h30 – 20€ donner votre date de naissance à l’inscription – Samedi 31 : conférence Vampire énergétiques à 14h30 – 10€ dernière mise à jour : 2021-07-19 par

Détails Catégories d’évènement: Entrains-sur-Nohain, Nièvre Autres Lieu Entrains-sur-Nohain Adresse Ville Entrains-sur-Nohain lieuville 47.46324#3.25697