Bien des choses – Théâtre Masevaux-Niederbruck Masevaux-Niederbruck Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Masevaux-Niederbruck

Bien des choses – Théâtre Masevaux-Niederbruck, 29 avril 2022, Masevaux-Niederbruck. Bien des choses – Théâtre Masevaux-Niederbruck

2022-04-29 – 2022-04-29

Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin EUR Pièce écrite par François Morel et mise en scène par Anthony Garrelhas. Les Rouchon écrivent aux Brochon mais quelquefois aussi les Brochon qui ne veulent pas être en reste écrivent aux Rouchon. Cela donne une correspondance abondante, volumineuse, fourmillante, postée des quatre coins du monde. La troupe de la Ruchêne vous propose de plonger au cœur de ces cartes postales qui vous donneront des envies de croisières, de soleil et de palmiers, le tout agrémenté de notes de mandoline et de guitare. Théâtre proposé par Francois Morel. Les Rouchon écrivent aux Brochon mais quelquefois aussi les Brochon qui ne veulent pas être en reste écrivent aux Rouchon. Cela donne une correspondance abondante, volumineuse, fourmillante, postée de partout? Chez soi, on rêve de croisières, d’azur et de palmiers. Là-bas, si loin, on a la nostalgie de ses chaussons. Pièce écrite par François Morel et mise en scène par Anthony Garrelhas. Les Rouchon écrivent aux Brochon mais quelquefois aussi les Brochon qui ne veulent pas être en reste écrivent aux Rouchon. Cela donne une correspondance abondante, volumineuse, fourmillante, postée des quatre coins du monde. La troupe de la Ruchêne vous propose de plonger au cœur de ces cartes postales qui vous donneront des envies de croisières, de soleil et de palmiers, le tout agrémenté de notes de mandoline et de guitare. Masevaux-Niederbruck

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Masevaux-Niederbruck Autres Lieu Masevaux-Niederbruck Adresse Ville Masevaux-Niederbruck lieuville Masevaux-Niederbruck Departement Haut-Rhin

Bien des choses – Théâtre Masevaux-Niederbruck 2022-04-29 was last modified: by Bien des choses – Théâtre Masevaux-Niederbruck Masevaux-Niederbruck 29 avril 2022 Haut-Rhin Masevaux-Niederbruck

Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin