Bien démarrer son printemps avec des plantes Plufur, samedi 13 avril 2024.

Bien démarrer son printemps avec des plantes Plufur Côtes-d’Armor

Atelier à la découverte des plantes sauvages médicinales et comestibles qui peuvent nous aider à mieux vivre le printemps… Celles qui libèrent le corps de la lourdeur de l’hiver, qui soutiennent le foie et qui nous nourrissent en profondeur. Un temps de rencontre avec des plantes sera suivi d’une cueillette et la fabrication d’un vinaigre tonique du printemps. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13 18:30:00

Plufur 22310 Côtes-d’Armor Bretagne racheldanslespres@gmail.com

L’événement Bien démarrer son printemps avec des plantes Plufur a été mis à jour le 2024-03-29 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose