Bien démarrer en vendeur ambulant 21 chemin du Prieuré • 17000 La Rochelle La Rochelle, jeudi 11 avril 2024.

Bien démarrer en vendeur ambulant Un atelier se tiendra le jeudi 11 avril 2024 à la CCI de La Rochelle à destination des personnes qui souhaitent se lancer en tant que vendeur ambulant, d’implanter un banc sur les marchés locaux o… Jeudi 11 avril, 16h30 21 chemin du Prieuré • 17000 La Rochelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-11T16:30:00+02:00 – 2024-04-11T19:30:00+02:00

Fin : 2024-04-11T16:30:00+02:00 – 2024-04-11T19:30:00+02:00

Un atelier se tiendra le jeudi 11 avril 2024 à la CCI de La Rochelle à destination des personnes qui souhaitent se lancer en tant que vendeur ambulant, d’implanter un banc sur les marchés locaux ou de créer une activité de food truck.

Au programme :

– Conseils pratiques (métier, aspects règlementaires, formalités)- Témoignages d’entrepreneurs déjà implantés.

– Échange avec un placier

S’inscrire

Renseignements auprès de La Fabricothèque au 06 61 75 28 34 ou via contact@lafabricotheque.com

