Bien dans son ventre, bien dans sa tête Maison Garbay Luglon, lundi 22 janvier 2024.

Bien dans son ventre, bien dans sa tête Maison Garbay Luglon Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-22 09:30:00

fin : 2024-01-22 13:00:00

Après les fêtes et pour bien commencer l’année, Angélike revient nous faire déguster la CRUsine, une alimentation vivante et végétale aux multiples couleurs, et elle nous fera également découvrir la respiration du ventre en lien avec… la digestion biensûr !

Après les fêtes et pour bien commencer l’année, Angélike revient nous faire déguster la CRUsine, une alimentation vivante et végétale aux multiples couleurs, et elle nous fera également découvrir la respiration du ventre en lien avec… la digestion biensûr ! Des méthodes douces pour prendre soin de soi chaque jour tout au long de l’année.

Voici le programme qu’elle vous a concocté :

9h30/10h initiation à la respiration Chi Nei Tsang (soin du ventre)

12h repas dégustation CRUsine

Participation :

Prix de soutien 20€ // Prix juste 25€ // Prix générosité 30€

Information et réservation au 06 20 38 58 62

Angelike est coach nutrition, Praticienne Chi nei Tsang & accompagnatrice à une harmonie holistique, elle anime ateliers et cours collectifs pour transmettre des clés de la vitalité !

.

Maison Garbay 1 place de la Grande Lande

Luglon 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine info@maisongarbay.fr



Mise à jour le 2024-01-11 par OT Cœur Haute Lande