Bien dans son corps, bien dans la nature Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrnes

Bien dans son corps, bien dans la nature Bagnères-de-Bigorre, 9 novembre 2022, Bagnères-de-Bigorre. Bien dans son corps, bien dans la nature

BAGNERES-DE-BIGORRE Le lieu de rendez-vous vous sera précisé à l’inscription Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrnes Le lieu de rendez-vous vous sera précisé à l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE

2022-11-09 14:00:00 – 2022-11-09 16:00:00

Le lieu de rendez-vous vous sera précisé à l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrnes Sortie , sur inscription

Tarif : adhérent : 5€, non-adhérent : 10 €

Organisateur : CPIE Bigorre-Pyrénées

Réservation : 05 62 95 49 67 – cpie65@wanadoo.fr Le nombre de place étant limité, l’inscription est obligatoire.

Le lieu de rendez-vous sera précisé à l’inscription. Inscrivez-vous par téléphone au 05 62 95 49 67 ou par mail cpie65@wanadoo.fr Pour les sorties, prévoyez des chaussures de marche, de l’eau et des vêtements adaptés.

Toutes nos activités sont assurées par un éducateur à l’environnement dans le

respect des mesures sanitaires en vigueur. Pour de nouvelles sensations, partons pieds nus entre les buis et les falaises.

Posons-nous pour ressentir la nature et respirer consciemment. cpie65@wanadoo.fr +33 5 62 95 49 67 http://www.cpie65.fr/ Le lieu de rendez-vous vous sera précisé à l’inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrnes Autres Lieu Bagnères-de-Bigorre Adresse Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrnes Le lieu de rendez-vous vous sera précisé à l'inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Ville Bagnères-de-Bigorre lieuville Le lieu de rendez-vous vous sera précisé à l'inscription BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Departement Hautes-Pyrnes

Bien dans son corps, bien dans la nature Bagnères-de-Bigorre 2022-11-09 was last modified: by Bien dans son corps, bien dans la nature Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 9 novembre 2022 Bagnères-de-Bigorre BAGNERES-DE-BIGORRE Le lieu de rendez-vous vous sera précisé à l'inscription Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrnes Hautes-Pyrnes

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrnes