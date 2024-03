Bien dans son assiette, actif au quotidien salles Jacques Blondeau Oucques-la-Nouvelle, jeudi 4 avril 2024.

Bien dans son assiette, actif au quotidien Conférence suivi d’ateliers sur le comment prendre soin de soin en mangeant intelligemment tout en ayant une activité physique adaptée. Jeudi 4 avril, 18h00 salles Jacques Blondeau

Début : 2024-04-04T18:00:00+02:00 – 2024-04-04T20:00:00+02:00

Pas toujours simple de s’y retrouver pour savoir comment bien manger au quotidien et faire de l’alimentation une source d’énergie.

C’est quoi, une « bonne » alimentation,

Quelle alimentation et quelle activité faire pour rester en bonne santé ?

Quels aliments choisir ?

Quels types de protéines faut-il privilégier et en quelle quantité ?

Faut-il arrêter le sucre ?

Comment éviter d’avoir le ventre qui gargouille à 11h ?

Quelle alimentation saine privilégier pour un homme ? Une femme ?

Quelles sont les bonnes habitudes alimentaires, quelles activités physiques choisir ?

C’est quoi manger équilibré ?

Que signifie exactement « avoir une activité physique » ?

L’alimentation n’est pas simplement une question de quantité.

Avoir une activité physique n’est pas nécessairement « faire du sport »

La qualité de ce que l’on va manger et avoir une activité physique vont avoir un impact direct sur notre santé, notre forme, notre sommeil, le bon fonctionnement de notre organisme.

Fort de ce constat, et dans le cadre de la prévention santé, les délégués de la MSA Berry Touraine (Echelon local Beauce Val de Cisse) désirent informer et sensibiliser le grand public sur l’importance de savoir prendre soin de soit en mangeant équilibré avec une activité physique adaptée.

salles Jacques Blondeau Avenue Clementine Martin Oucques la nouvelle Oucques-la-Nouvelle 41290 Oucques Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

