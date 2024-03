BIEN CUISINER POUR BIEN VIEILLIR Cheix-en-Retz, mercredi 3 avril 2024.

Loire-Atlantique

Vous aimez manger mais en vieillissant on a tendance à prendre des kilos… participez à cet atelier pour découvrir des astuces pour mieux manger mais moins manger et manger plus sainement et plus local ! Rendez-vous à la Capitainerie de Cheix-en-Retz pour cuisiner ensemble.

Rachel vous proposera en partenariat avec le Clic de Pornic Agglo Pays de Retz et l’épicerie de la Capitainerie, de concocter un repas équilibré et gourmand qui sera dégusté ensemble ensuite.

3 bonnes raisons de participer à cet atelier :

Parce que l’on a parfois tendance à toujours préparer la même chose et que lorsque l’on est seul, on ne prend pas toujours le temps :

retrouver l’envie de cuisiner

cuisiner avec des produits sains, locaux et de saison

partager un moment convivial en cuisinant et en mangeant ensemble !

Pratique :

information et réservation par téléphone 02 40 04 65 01

atelier gratuit uniquement sur réservation; places limitées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 10:00:00

fin : 2024-04-03 14:00:00

3 Place St Martin

Cheix-en-Retz 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire

