Bien conservée, la vache ! Lucgarier Lucgarier Catégories d’évènement: Lucgarier

Pyrénées-Atlantiques

Bien conservée, la vache ! Lucgarier, 26 octobre 2022, Lucgarier. Bien conservée, la vache ! Ferme Landa 8 bis rue de Beuste Lucgarier

2022-10-26 14:00:00 – 2022-10-26 16:30:00 Ferme Landa 8 bis rue de Beuste

Lucgarier Pyrénées-Atlantiques EUR 0 Les vaches béarnaises constituent une race ancienne en cours de sauvegarde. La ferme Landa les élève et fabrique avec leur lait un fromage fermier au goût typé

Visite de ferme et dégustation

Inscriptions obligatoires Les vaches béarnaises constituent une race ancienne en cours de sauvegarde. La ferme Landa les élève et fabrique avec leur lait un fromage fermier au goût typé

Visite de ferme et dégustation

Inscriptions obligatoires Les vaches béarnaises constituent une race ancienne en cours de sauvegarde. La ferme Landa les élève et fabrique avec leur lait un fromage fermier au goût typé

Visite de ferme et dégustation

Inscriptions obligatoires Tourisme nord bearn madiran

Ferme Landa 8 bis rue de Beuste Lucgarier

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Lucgarier, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Lucgarier Adresse Ferme Landa 8 bis rue de Beuste Ville Lucgarier lieuville Ferme Landa 8 bis rue de Beuste Lucgarier Departement Pyrénées-Atlantiques

Lucgarier Lucgarier Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lucgarier/

Bien conservée, la vache ! Lucgarier 2022-10-26 was last modified: by Bien conservée, la vache ! Lucgarier Lucgarier 26 octobre 2022 Lucgarier Pyrénées-Atlantiques

Lucgarier Pyrénées-Atlantiques