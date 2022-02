Bien communiquer pour des relations saines et épanouissantes Au Jardin d’Esculape, 22 février 2022, Semoy.

Bien communiquer pour des relations saines et épanouissantes

Au Jardin d’Esculape, le mardi 22 février à 18:30

Les relations ont tellement à nous apporter… Parce que chaque jour nous sommes en lien avec notre famille, nos amis, nos collègues, les relations revêtent une haute importance dans nos vies. De nos liens sociaux découlent bon nombre de réflexions, émotions, évolutions qui vont influencer directement la tournure de notre chemin. Chaque mois, nous nous retrouvons dans un cadre bienveillant régit par une charte de groupe, une bulle multidimensionnelle où nous explorons chaque facette psycho-émotionnelle et spirituelle de la thématique à travers des jeux et exercices ludiques en groupe.* Comprendre, se faire comprendre est essentiel pour des relations saines et épanouissantes. Cette rencontre portera donc sur la communication : de l’écoute aux paralangages en passant par les méthodes de communication comme la CNV, cette rencontre sera un moment d’observation et de mise en pratique par le jeu de rôle. Mieux communiquer, c’est éviter des conflits, du stress et gagner en qualité relationnelle. C’est donc une belle occasion de sortir de sa zone de confort pour rencontrer ce groupe bienveillant et commencer l’année avec de belles énergies. Si cette bulle peut faire remonter des éléments pas très agréables à la surfaces, soyez assurés que l’espace créé et sécuritaire et les échanges sont toujours bienveillants. Tout est prévu pour que vous repartiez chez vous avec le sourire en plus des outils proposés pour la thématique. Amenez un coussin de méditation, et éventuellement une couverture ou un châle. Au plaisir d’échanger Fanny Talbot * Il n’est pas nécessaire d’avoir assisté aux bulles prédédente pour venir à cet événement. Il est toutefois possible de travailler en coaching individuel sur cette thématique afin de se préparer à cette bulle. Contactez-moi si vous souhaitez que je vous accompagne sur cette thématique. L’inscription à cet évènement implique l’acceptation de la Charte du groupe et des CGV. Lire la suite

30 €, places limitées

Rencontre bienveillante pour apprendre à mieux communiquer

Au Jardin d’Esculape 2 rue du Bignon, 45000 ORLEANS Semoy Loiret



