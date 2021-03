Bien choisir ses fournisseurs d’énergie En ligne, 20 mai 2021-20 mai 2021, Lille.

Bien choisir ses fournisseurs d’énergie

En ligne, le jeudi 20 mai à 14:00

Bien choisir ses fournisseurs d’énergie ————————————— Il n’est pas toujours évident de s’y retrouver face aux multiples offres commerciales qui nous sont proposées. Comprendre ce que sont les fournisseurs d’énergie et obtenir les clés pour bien comprendre leur offre et choisir en connaissance de cause, c’est ce que nous vous proposons à travers cet atelier. ### → Jeudi 20 mai 2021 de 14h à 16h Cette animation se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne, vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence. Inscription gratuite via ce formulaire : [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpMz__UjMNxz6_yY2n0UYLRdizrJwUjNqxrTYi1jQYK6mHEA/viewform?usp=sf_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpMz__UjMNxz6_yY2n0UYLRdizrJwUjNqxrTYi1jQYK6mHEA/viewform?usp=sf_link)

Atelier gratuit, inscription préalable obligatoire

Comprendre ce que sont les fournisseurs d’énergie et obtenir les clés pour bien comprendre leur offre et choisir en connaissance de cause, c’est ce que nous vous proposons à travers cet atelier.

En ligne Lille Lille Lille-Centre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-20T14:00:00 2021-05-20T16:00:00