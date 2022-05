“Bien au-dessus du silence” Les poètes engagés

“Bien au-dessus du silence” Les poètes engagés, 3 juin 2022, . “Bien au-dessus du silence” Les poètes engagés

2022-06-03 – 2022-06-03 6 La MJC présente ce spectacle chorégraphié. La MJC présente ce spectacle chorégraphié. +33 3 44 39 63 18 https://www.mjc-crepyenvalois.com/ La MJC présente ce spectacle chorégraphié. MJC dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville