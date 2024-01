Bien au chaud au Musée des écoles MUSEE DES ECOLES Lille, samedi 3 février 2024.

Bien au chaud au Musée des écoles Le Maître d’école vous guide. Samedi 3 février, 14h00 MUSEE DES ECOLES 4,00 €/personne 2,00 €/enfant Challenge Entrée remboursée si 0 faute à la dictée PAS DE LECTEUR DE CARTE BLEUE.

Début : 2024-02-03T14:00:00+01:00 – 2024-02-03T16:15:00+01:00

Fin : 2024-02-03T14:00:00+01:00 – 2024-02-03T16:15:00+01:00

Vous retrouverez votre âme d’enfant et prendrez place sur les bancs d’une salle de classe comme on le faisait en 1930.

Vous pourrez même mettre une blouse grise mais… n’arrivez pas en retard, le maître à horreur de cela et vous pourriez vous retrouver au coin, avec le bonnet d’âne !

Vous découvrirez une classe à l’ancienne avec toute son ambiance, de cire, de craie, d’encre violette, de porte-plumes et buvards, ça vous intéresse ?

Le Maître d’école vous expliquera tout.

* N’hésitez pas, vous ferez une dictée du Certificat d’Etudes Primaires à la plume et à l’encre violette, pour le fun.

* En prime, vous verrez une expo : »Les enfants » vus par ces 2 illustrateurs célèbres Benjamin RABIER et Francisque POULBOT.

* Une autre surprise vous attend un goûter à l’ancienne.

MUSEE DES ECOLES 2, rue Frédéric Mottez LILLE Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 06 64 44 53 02 [{« type »: « phone », « value »: « 06 64 44 53 02 »}] 2, rue Frédéric Mottez Sous réservation

