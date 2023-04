Animations chiens de bergers Salle des associations, 29 avril 2023, Bielle.

Animations avec des chiens de protection et des chiens de conduite.

Conseils sur toutes races de chiens.

Ciné-débat animé par Jean-Louis Laborde (dresseur de chiens) et Jean-Lin Poncy-Fourguet (Technicien à la Pastoral Pyrénéenne). Repas à 25€ : Apéritif – Kir / Oeuf mollet et jambon de bayonne / Axoa – Riz / Fromage de Brebis / Tarte aux pommes / Vin et café.

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 . EUR.

Salle des associations

Bielle 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Animations with protection and driving dogs.

Advice on all breeds of dogs.

Film-debate animated by Jean-Louis Laborde (dog trainer) and Jean-Lin Poncy-Fourguet (Technician at the Pastoral Pyrénéenne). Meal at 25? aperitif – Kir / Soft-boiled egg and Bayonne ham / Axoa – Rice / Sheep cheese / Apple pie / Wine and coffee

Animaciones con perros guardianes y perros conductores.

Consejos sobre todas las razas de perros.

Película-debate animada por Jean-Louis Laborde (adiestrador de perros) y Jean-Lin Poncy-Fourguet (técnico de la Pastoral Pyrénéenne). Comida a 25? aperitivo – Kir / Huevo pasado por agua y jamón de Bayona / Axoa – Arroz / Queso de oveja / Tarta de manzana / Vino y café

Animationen mit Schutz- und Treibhunden.

Beratung zu allen Hunderassen.

Filmdebatte unter der Leitung von Jean-Louis Laborde (Hundetrainer) und Jean-Lin Poncy-Fourguet (Techniker bei der Pastoral Pyrénéenne). Mahlzeit für 25? : Aperitif – Kir / Weiches Ei und Bayonne-Schinken / Axoa – Reis / Schafskäse / Apfelkuchen / Wein und Kaffee

Mise à jour le 2023-04-04 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées