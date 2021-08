Saint-Palais Espace "Chemins-Bideak" Pyrénées-Atlantiques, Saint-Palais BIDE’ART : Exposition collective d’artistes amateurs locaux Espace “Chemins-Bideak” Saint-Palais Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Palais

BIDE’ART : Exposition collective d’artistes amateurs locaux Espace “Chemins-Bideak”, 18 septembre 2021, Saint-Palais. BIDE’ART : Exposition collective d’artistes amateurs locaux

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Espace “Chemins-Bideak”

### Installés autour du cloître ou dans les jardins, les artistes amateurs locaux sont invités à présenter leurs pratiques à travers une série de leur choix. Retrouvez la liste des artistes exposants sur notre site internet à partir du 10 septembre 2021 ([www.chemins-bideak.com](http://www.chemins-bideak.com)).

Gratuit. Entrée libre.

Installés autour du cloître ou dans les jardins, les artistes amateurs locaux sont invités à présenter leurs pratiques à travers une série de leur choix. Espace “Chemins-Bideak” 1 route de Gibraltar, 64120 Saint-Palais Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Palais Autres Lieu Espace "Chemins-Bideak" Adresse 1 route de Gibraltar, 64120 Saint-Palais Ville Saint-Palais lieuville Espace "Chemins-Bideak" Saint-Palais