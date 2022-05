Bidarten Kantuz

Bidarten Kantuz, 3 septembre 2022, . Bidarten Kantuz

2022-09-03 11:00:00 – 2022-09-03 Le Bidarten Kantuz c’est le rendez-vous des amoureux des chansons basques.

Venez chanter et passer un agréable moment tous ensemble sur la Place de la Mairie. Le Bidarten Kantuz c’est le rendez-vous des amoureux des chansons basques.

Venez chanter et passer un agréable moment tous ensemble sur la Place de la Mairie. Le Bidarten Kantuz c’est le rendez-vous des amoureux des chansons basques.

Venez chanter et passer un agréable moment tous ensemble sur la Place de la Mairie. dernière mise à jour : 2021-12-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville