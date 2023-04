Mutxiko (Danses Basques) Place Sauveur Atchoarena, 12 décembre 2023, Bidart.

Danses populaires basques animées par le groupe Patxi eta Konpania.

Ne manquez pas le rendez-vous mensuel sur la Place de la Mairie : fandango, mutxiko, jota, polka, avec ou sans partenaire, entrez dans la ronde !.

2023-12-12 à ; fin : 2023-12-12 . EUR.

Place Sauveur Atchoarena

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Popular Basque dances led by the group Patxi eta Konpania

Don’t miss the monthly event in the Town Hall Square: fandango, mutxiko, jota, polka, with or without a partner, join in the fun!

Danzas populares vascas a cargo del grupo Patxi eta Konpania

No te pierdas la cita mensual en la Plaza del Ayuntamiento: fandango, mutxiko, jota, polka, con o sin pareja, ¡apúntate!

Baskische Volkstänze, die von der Gruppe Patxi eta Konpania animiert werden

Verpassen Sie nicht das monatliche Treffen auf dem Rathausplatz: Fandango, Mutxiko, Jota, Polka, mit oder ohne Partner, treten Sie in den Reigen ein!

Mise à jour le 2023-02-22 par OT Bidart