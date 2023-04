Bidarten Kantuz Place Sauveur Atchoarena, 2 décembre 2023, Bidart.

Le Bidarten Kantuz c’est le rendez-vous des amoureux des chansons basques.

Venez chanter et passer un agréable moment tous ensemble sur la Place de la Mairie..

2023-12-02 à ; fin : 2023-12-02 . EUR.

Place Sauveur Atchoarena

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Bidarten Kantuz is the meeting place for lovers of Basque songs

Come and sing and have a good time together in the Town Hall Square.

El Bidarten Kantuz es el lugar de encuentro de los amantes de la canción vasca

Ven a cantar y a pasar un buen rato juntos en la Plaza del Ayuntamiento.

Der Bidarten Kantuz ist ein Treffpunkt für Liebhaber baskischer Lieder

Singen Sie mit und verbringen Sie einen angenehmen Moment zusammen auf dem Rathausplatz.

Mise à jour le 2023-02-22 par OT Bidart