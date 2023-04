Marché des 4 saisons Place Sauveur Atchoarena, 18 novembre 2023, Bidart.

Marché des 4 saisons avec divers exposants sur la Place de la Mairie.

Fromages, charcuterie, produits basques, confitures, gourmandises … Rendez-vous tous les samedis !.

2023-11-18 à ; fin : 2023-11-18 13:00:00. .

Place Sauveur Atchoarena

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Market of the 4 seasons with various exhibitors on the Place de la Mairie.

Cheeses, cold meats, Basque products, jams, sweets … See you every Saturday!

Mercado de las 4 estaciones con varios expositores en la plaza de la Mairie.

Quesos, charcutería, productos vascos, mermeladas, delicatessen… ¡Nos vemos todos los sábados!

Markt der vier Jahreszeiten mit verschiedenen Ausstellern auf dem Rathausplatz.

Käse, Wurstwaren, baskische Produkte, Marmeladen, Leckereien … Treffpunkt jeden Samstag!

Mise à jour le 2023-01-26 par OT Bidart