Vide-greniers de l’association Goiz Argi. Bidart, 5 novembre 2023, Bidart.

Bidart,Pyrénées-Atlantiques

Des permanences au Biltoki sont prévues le vendredi 27

octobre et le vendredi 3 novembre de 18h à 19h30.

Les inscriptions peuvent également se faire par mail

à goizargi.bidart@netcourrier.com ou par sms au

0685568899..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . .

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Biltoki will be open on Friday 27

october and Friday November 3 from 6pm to 7:30pm.

Registrations can also be made by e-mail

to goizargi.bidart@netcourrier.com or by sms to

0685568899.

Las visitas a Biltoki están programadas para el viernes 27 de octubre y el viernes 3 de noviembre, de 18.00 a 19.30 horas

de octubre y el viernes 3 de noviembre, de 18.00 a 19.30 horas.

Las inscripciones también pueden realizarse por correo electrónico

a goizargi.bidart@netcourrier.com o por SMS a

0685568899.

Sprechstunden im Biltoki sind am Freitag, dem 27

oktober und Freitag, den 3. November von 18:00 bis 19:30 Uhr.

Anmeldungen können auch per E-Mail erfolgen

an goizargi.bidart@netcourrier.com oder per SMS an

0685568899.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT Bidart