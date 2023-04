Partie de pelote basque à main nue Petit Fronton Bidart Catégories d’Évènement: Bidart

Pyrénées-Atlantiques

Partie de pelote basque à main nue

Authentique partie de pelote basque à main nue sur le petit fronton de Bidart.

2023-09-03

Petit Fronton
Place Sauveur Atchoarena

Bidart 64210
Pyrénées-Atlantiques
Nouvelle-Aquitaine



Authentic game of Basque pelota with bare hands on the small fronton of Bidart. Auténtico juego de pelota vasca con las manos desnudas en el pequeño frontón de Bidart. Authentisches baskisches Pelota-Spiel mit bloßen Händen auf dem kleinen Giebel von Bidart. Mise à jour le 2023-03-16 par OT Bidart

