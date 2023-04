Festival de Force Basque Avenue Chabadenia – RD810, 7 août 2023, Bidart.

Ce qui était autrefois un défi entre les jeunes des fermes est aujourd’hui une compétition entre villages. Et au pays des défis, chacun met volontiers sa force au service du village dont il défend l’honneur ! Le jeu fait parti intégrante de l’âme basque.

Jeux de force basque avec la présence de deux équipes locales :

Épreuves du leveur de pierre, coupeur de tronc, tir à la corde, leveur de paille à la poulie, course aux sacs, leveur de charette…

Certains jeux seront ouverts au public !

Organisé par l’association Alegera..

2023-08-07

Avenue Chabadenia – RD810 Grand Fronton

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



What was once a challenge between farm kids is now a competition between villages. And in the land of challenges, everyone willingly puts their strength at the service of the village whose honor they defend! The game is an integral part of the Basque soul.

Basque strength games with the presence of two local teams:

Tests of the stone lifter, trunk cutter, tug of war, straw lifter with a pulley, sack race, cart lifter…

Some games will be open to the public!

Organized by the association Alegera.

Lo que antes era un desafío entre granjeros es ahora una competición entre pueblos. Y en el país de los desafíos, todos ponen sus fuerzas al servicio del pueblo cuyo honor defienden El juego es parte integrante del alma vasca.

Juegos de fuerza vascos con la presencia de dos equipos locales:

Levantar piedras, cortar troncos, tirar de cuerdas, tirar de paja con polea, carrera de sacos, tirar de carros…

¡Algunos juegos estarán abiertos al público!

Organizado por la asociación Alegera.

Was früher eine Herausforderung zwischen den Jugendlichen auf den Bauernhöfen war, ist heute ein Wettkampf zwischen den Dörfern. Und im Land der Herausforderungen stellt jeder seine Kraft gerne in den Dienst des Dorfes, dessen Ehre er verteidigt! Das Spiel ist ein fester Bestandteil der baskischen Seele.

Baskische Kraftspiele mit zwei lokalen Teams :

Prüfungen des Steinhebers, des Baumstammschneiders, des Seilziehers, des Strohhalmhebers am Flaschenzug, des Sackhüpfers, des Karrenhebers…

Einige Spiele werden für die Öffentlichkeit zugänglich sein!

Organisiert von der Vereinigung Alegera.

