Jeu de rôle « La baleine des basques » à Erretegia – CPIE Littoral basque Rue Erretegia, 21 juillet 2023, Bidart.

Erretegia garde les traces de la chasse à la baleine autrefois pratiquée dans le Golfe de Gascogne ou de Bizkaye.

Dans la peau des pêcheurs basques d’antan, vous découvrez la baleine franche de Biscaye.

Vous participez à un jeu de rôle pour connaître la biologie et les migrations de cette espèce disparue de nos côtes.

Aujourd’hui, les cétacés qui fréquentent la côte basque sont protégés.

Inscriptions obligatoires.

2023-07-21 à ; fin : 2023-07-21 12:30:00. EUR.

Rue Erretegia

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Erretegia keeps the traces of the whale hunting formerly practiced in the Bay of Biscay or Bizkaye.

In the shoes of the Basque fishermen of the past, you will discover the right whale of Bizkaye.

You will participate in a role-playing game to learn about the biology and migrations of this species that has disappeared from our coasts.

Today, the cetaceans that frequent the Basque coast are protected.

Obligatory registration

Erretegia es testigo de la caza de ballenas que se realizaba en el Golfo de Vizcaya o Bizkaya.

En la piel de los pescadores vascos de antaño, descubrirá la ballena franca de Bizkaye.

Participará en un juego de rol para conocer la biología y las migraciones de esta especie desaparecida de nuestras costas.

Hoy en día, los cetáceos que frecuentan la costa vasca están protegidos.

Inscripción obligatoria

Erretegia bewahrt die Spuren des Walfangs, der früher im Golf von Biskaya oder Bizkaya betrieben wurde.

In der Rolle der baskischen Fischer von einst lernen Sie den Biscaya-Wal kennen.

Sie nehmen an einem Rollenspiel teil, um die Biologie und die Wanderungen dieser von unseren Küsten verschwundenen Art kennenzulernen.

Heute sind die Wale, die sich an der baskischen Küste aufhalten, geschützt.

Anmeldung erforderlich

Mise à jour le 2023-01-20 par OT Bidart