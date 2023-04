Visite commentée du centre bourg Office de Tourisme, 14 juin 2023, Bidart.

Découvrez Bidart le temps d’une promenade commentée.

Histoire du village, souvenirs, personnages emblématiques, secrets et anecdotes, Anne ou Roberto, nos greeters passionnés et passionnants vous feront découvrir Bidart autrement !

Rendez-vous à l’Office de Tourisme.

Sur inscription au 05 59 54 93 85 ou par mail contact@bidarttourisme.com

Les visites sont assurées à partir de 4 inscrits et se feront en petits groupes..

Office de Tourisme Rue Erretegia

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discover Bidart during a guided walk.

History of the village, memories, emblematic characters, secrets and anecdotes, Anne or Roberto, our passionate and exciting greeters will make you discover Bidart differently!

See you at the Tourist Office.

On registration at 05 59 54 93 85 or by mail contact@bidarttourisme.com

Visits are provided from 4 registered and will be in small groups.

Descubra Bidart durante un paseo guiado.

Historia del pueblo, recuerdos, personajes emblemáticos, secretos y anécdotas, Anne o Roberto, nuestros apasionados y apasionantes saludadores le harán descubrir Bidart de otra manera

Cita en la Oficina de Turismo.

Al registrarse en el 05 59 54 93 85 o por correo electrónico contact@bidarttourisme.com

Las visitas se realizan a partir de las 4 inscritas y serán en grupos reducidos.

Entdecken Sie Bidart während eines kommentierten Spaziergangs.

Die Geschichte des Dorfes, Erinnerungen, emblematische Persönlichkeiten, Geheimnisse und Anekdoten – Anne oder Roberto, unsere leidenschaftlichen Greeter, werden Ihnen Bidart auf eine andere Art und Weise näher bringen!

Treffpunkt: Office de Tourisme.

Nach Anmeldung unter 05 59 54 93 85 oder per E-Mail contact@bidarttourisme.com

Die Besichtigungen werden ab 4 angemeldeten Personen durchgeführt und finden in kleinen Gruppen statt.

