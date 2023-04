Marché des 4 saisons Place Sauveur Atchoarena, 3 juin 2023, Bidart.

Marché des 4 saisons avec divers exposants: fruits et légumes, gâteaux basques, produits et conserves basques, canards, piments d’Espelette, fromage, œufs et produits fermiers, charcuterie & produits régionaux, produits de l’océan, traiteur poisson et plats préparés, cidre / jus de pommes..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 13:00:00. .

Place Sauveur Atchoarena

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Market of the 4 seasons with various exhibitors: fruit and vegetables, Basque cakes, Basque products and preserves, ducks, Espelette peppers, cheese, eggs and farm products, cold meats and regional products, ocean products, fish and ready meals, cider / apple juice.

Mercado de 4 estaciones con varios expositores: frutas y verduras, pasteles vascos, productos vascos y conservas, patos, pimientos de Espelette, quesos, huevos y productos de granja, charcutería y productos regionales, productos del mar, pescado y platos preparados, sidra / zumo de manzana.

Markt der vier Jahreszeiten mit verschiedenen Ausstellern: Obst und Gemüse, baskische Kuchen, baskische Produkte und Konserven, Enten, Espelette-Paprika, Käse, Eier und Bauernprodukte, Wurstwaren und regionale Produkte, Produkte aus dem Ozean, Feinkost mit Fisch und Fertiggerichten, Cidre/Apfelsaft.

Mise à jour le 2023-01-26 par OT Bidart