Pyrénées-Atlantiques

Festiboules – Tournoi de pétanque Boulodrome Bil Toki, 20 mai 2023, Bidart. Tournoi de pétanque organisé par le Comité des fêtes Bidart’E’Nea. Début du tournoi 13h

19h soirée & buvette.

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 . EUR.

Boulodrome Bil Toki Rue Eskola

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Petanque tournament organized by the Bidart’E’Nea Festival Committee. Beginning of the tournament 13h

19h evening & refreshment bar Torneo de petanca organizado por el Comité de Fiestas de Bidart’E’Nea. Comienzo del torneo 13.00 h

19.00 h Velada y bar Petanque-Turnier, organisiert vom Festkomitee Bidart’E’Nea. Beginn des Turniers 13h

19 Uhr Abendveranstaltung & Getränkestand Mise à jour le 2023-05-10 par OT Bidart

