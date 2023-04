Tournoi Pilotari Ttiki Mur à Gauche Kirolak, 29 avril 2023, Bidart.

Grand tournoi international de Cesta Punta pour les enfants de 7 à 12 ans.

Organisé par l’association Kostakoak.

Samedi 29 avril – Phases de classement

De 9h à 18h

Dimanche 30 avril – Phases finales

De 9h à 18h.

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-30 . EUR.

Mur à Gauche Kirolak Rue de la Gare

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Great international tournament of Cesta Punta for children from 7 to 12 years old.

Organized by the association Kostakoak.

Saturday April 29 – Ranking rounds

From 9 am to 6 pm

Sunday April 30 – Final rounds

From 9am to 6pm

Torneo internacional Cesta Punta para niños de 7 a 12 años.

Organizado por la asociación Kostakoak.

Sábado 29 de abril – Rondas de clasificación

De 9h a 18h

Domingo 30 de abril – Rondas finales

De 9h a 18h

Großes internationales Cesta-Punta-Turnier für Kinder von 7 bis 12 Jahren.

Organisiert vom Verein Kostakoak.

Samstag, 29. April – Wertungsphasen

Von 9 Uhr bis 18 Uhr

Sonntag, 30. April – Finalrunden

Von 9 Uhr bis 18 Uhr

