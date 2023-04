Que vaudrait Dracule sans sa cape ? 1 Rue des Écoles, 15 avril 2023, Bidart.

Vous l’aurez compris, lors de ce dernier atelier vous allez créer des ambiances, jouer avec des musiques et des sonorités qui font peur.

Car s’il y a bien une chose qui gâche une histoire c’est lorsqu’elle est mal racontée, pas vrai ?.

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 17:00:00.

1 Rue des Écoles

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



During this last workshop, you will create atmospheres, play with music and sounds that are scary.

Because if there is one thing that spoils a story it is when it is badly told, right?

Como habrás comprendido, durante este último taller crearás atmósferas, jugarás con música y sonidos que den miedo.

Porque si hay algo que estropea una historia es que esté mal contada, ¿no?

In diesem letzten Workshop werden Sie Stimmungen erzeugen und mit gruseliger Musik und Klängen spielen.

Denn wenn es eine Sache gibt, die eine Geschichte ruiniert, dann ist es, wenn sie schlecht erzählt wird, nicht wahr?

Mise à jour le 2023-01-13 par OT Bidart