### Visite guidée du quartier de Parlementia à Bidart, par Eric Cron – chef du service Patrimoine et Inventaire, site de Bordeaux, Région Nouvelle-Aquitaine. Traditionnellement considéré comme le quartier des pêcheurs, en raison de la présence du port dans l’estuaire de l’Uhabia, ce secteur connut de tout temps de profondes mutations. L’accroissement de la population au cours du XVIe siècle aboutit ainsi au siècle suivant à la création de la paroisse de Guéthary qui fut donc détachée de celle de Bidart. Si chacun possédait son port de pêche, la chapelle Saint-Joseph était selon la tradition le lieu de réunion commun entre les pêcheurs des deux villages. Le quartier prit alors le nom de Parlementia en référence à ces échanges. Au début du XXe siècle, le quartier devint un lieu de villégiature huppé, à l’origine de nombreuses constructions, avant d’être érigé au rang de l’un des spots de surf les plus connus d’Europe occidentale. La plage entama quant à elle sa mue en accueillant sanatoriums et villas, puis hôtels et campings.

