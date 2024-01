Atelier Dessin – Dessine ton corps Bidart, jeudi 18 avril 2024.

Atelier Dessin – Dessine ton corps Bidart Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 10:30:00

fin : 2024-05-18 12:00:00

À partir de pochoirs sur le thème du corps, tu pourras appliquer la technique de peinture que Sébastien Chebret t’aura montrée au préalable, puis tu t’amuseras à détourner le dessin obtenu à l’aide de feutres et de crayons de couleurs.

Grâce à cet atelier, tu apprendras à te familiariser avec ton corps, développer ta créativité et ton imagination, et t’initier aux techniques d’illustrations.

Diplômé d’un DEA d’Arts et Sociétés actuelles avec pour thème l’illustration jeunesse, Sébastien Chebret est un illustrateur touche à tout, il mêle différentes techniques peintures diverses et variées en passant par la gouache, l’acrylique, l’aquarelle ; il aime travailler le collage (surtout à partir de papiers récupérés un peu partout dans des brocantes).

dès 4 ans – Réservation sur Toki Toki

1 Rue des Écoles

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine toki-toki@bidart.fr



